У розвідників 8-го армійського корпусу завершився табірний збір

Протягом 45 діб, під керівництвом начальника розвідки 8-го армійського корпусу підполковника Дмитра Горпенюка, воїни-розвідники вдосконалювали свої вміння та навички. В ході збору проведено низку заходів, направлених на злагодження розвідувальних підрозділів. Проведено змагання на краще розвідувальне відділення (групу), взвод.

Більше 150 розвідників виконували різноманітні нормативи з тактичної та розвідувальної підготовки, захисту від зброї масового ураження, військово-медичної та гірської підготовки. Військовослужбовці здійснили 30-кілометровий марш, виконали вправи з водіння та стрільби із різних видів стрілецької зброї та озброєння бойових машин БМП-1, БМП-2, БТР-80. На завершальному етапі збору розвідники долали психологічну смугу перешкод та водну перешкоду.

У жовтні відбудуться змагання на кращу розвідувальну групу Сухопутних військ Збройних Сил України.