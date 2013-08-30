До 2017 року на реформування української армії заплановано виділити 131 мільярд гривень

Про це сьогодні, 30 серпня, під час брифінгу в приміщенні Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ” заявив Міністр оборони України Павло Лебедєв.

За словами Міністра, на бойову підготовку за цей період буде виділено 12 млрд грн, на переозброєння армії – 24,7 млрд грн, утримання ЗС України – 90 млрд грн.

Зі 180 тисяч військовослужбовців української армії сьогодні 80 тисяч – бойовий склад, а 100 – підрозділи тилового забезпечення.

– Після реформи армії чисельність бойових частин становитиме 70 тисяч, а тилового забезпечення – 50 тисяч чоловік, – наголосив Міністр оборони Павло Лебедєв.

Він відмітив, що на реформування Збройних Сил передбачається виділити 131,5 млрд грн.

Всього ж до 2017 року чисельність українських Збройних Сил повинна скласти 120 тис. чоловік, з яких 50 тис. – тилове забезпечення і 70 тис. – бойові підрозділи.