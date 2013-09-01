Міністр оборони провів урок у Військово-морському ліцеї Севастополя

Від імені Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Віктора Януковича він привітав ліцеїстів з початком нового навчального року.

– Військово-морський ліцей – це унікальний та єдиний у нашій державі навчальний заклад, де вчаться юнаки, які вирішили пов’язати свою долю з важкою, але поважною професією військового моряка, – зазначив Павло Лебедєв. – Крім того, сьогодні ми також святкуємо четверту річницю з дня створення ліцею.

За словами Міністра оборони України, у Збройних Силах триває наймасштабніша за роки незалежності реформа, у тому числі, військової освіти.

– Наша мета – створення сучасної боєздатної армії, – наголосив він. – А новій армії потрібні бойові командири, здатні оперативно приймати сміливі, а головне – правильні рішення.

Звертаючись до ліцеїстів, Міністр оборони України Павло Лебедєв висловив упевненість, що роки навчання у Військово-морському ліцеї стануть для них першою справжньою школою флотського товариства та взаємовиручки.

Разом із Міністром оборони України у святковому заході взяли участь тимчасово виконуючий обов’язки командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Сергій Єлісєєв, помічник Міністра оборони України адмірал Віктор Максимов, тимчасово виконуючий обов’язки голови Севастопольської міської державної адміністрації Федір Рубанов, члени Військової ради вітчизняного флоту, представники ветеранських організацій, духовенства, рідні та близькі ліцеїстів.

Міністр оборони України Павло Лебедєв також оглянув навчально-матеріальну базу Військово-морського ліцею, ознайомився з побутовими умовами ліцеїстів та особисто провів з ними перший урок.

Варто зазначити, що у Військово-морському ліцеї, яким керує капітан 1 рангу Ігор Колежнюк, навчається сто юнаків. Приблизно половина з них представляє Автономну Республіку Крим та місто Севастополь, решта – Київщину, Миколаївщину, Волинь, Херсонщину, інші області.