Визначилися танкісти-чемпіони у літньому військовому біатлоні

63 військовослужбовці 7-ми танкових взводів продемонстрували свою фізичну підготовленість у літньому військовому біатлоні. За форматом цього етапу, кожному учаснику належало якнайшвидше пробігти дистанцію у чотири круги по 750 метрів. На рубежі відкриття вогню 15-ма одиночними пострілами з АК-74 по мішенях вони мали “вибити” максимальну кількість балів. Після першого кола танкісти виконували вправу з положення стоячи, після другого – з коліна, а третього – лежачи. Останнє коло – це біг до фінішу. Загальний результат команди визначався за індивідуальним середнім часом кожного учасника.

У запеклій боротьбі перше місце вибороли представники 30-ї окремої механізованої бригади 8-го армійського корпусу Сухопутних військ (Новоград-Волинський). Друге місце посіла команда 17-ї окремої танкової бригади 6-го армійського корпусу Сухопутних військ (Кривий Ріг), третє місце – у команди 36-ї окремої бригади берегової оборони Військово-Морських Сил ЗС України.

На наступному етапі конкурсу на кращий танковий взвод Збройних Сил України учасники демонструватимуть свій професіоналізм у водінні танків, снайперській та дуельній стрільбі.