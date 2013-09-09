Українська делегація Повітряних Сил візьме участь в активній фазі навчання “Бойова співдружність – 2013”

Українська делегація у якості спостерігачів візьме участь в активній фазі навчання з бойовою стрільбою “Бойова співдружність – 2013”, яка проходитиме на полігоні Ашулук (Російська Федерація, м. Астрахань).

Мета заходу – обмін досвідом щодо проведення навчань з бойовою стрільбою Військ повітряно-космічної оборони, Військово-повітряних сил (Протиповітряної оборони, Військово-повітряних сил та Протиповітряної оборони, військ Сил повітряної оборони) збройних сил держав-учасниць СНД.

Загалом участь українських військових у зазначеному заході дасть змогу вивчити позитивний досвід щодо організації об’єднаної системи протиповітряної оборони та отримати матеріали про сучасний розвиток сил і засобів протиповітряної оборони для використання у процесі розвитку Повітряних Сил Збройних Сил України, а також сприятиме поглибленню співробітництва між Україною та державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав у сфері протиповітряної оборони на двосторонній основі.