Харківські військові медики допомагають ветеранам

Протягом серпня-вересня декілька виїзних військово-лікарських бригад з числа офіцерів та цивільних працівників клініки амбулаторно-поліклінічної допомоги відвідали десятки сімей ветеранів війни та Збройних Сил. Ініціаторами проведення позапланової роботи виступило командування Військово-медичного клінічного центру Північного регіону.

– В ході цієї благодійної роботи, ми провели медичне обстеження інвалідів та інших осіб, що не мають можливості самостійно прибути до нас. У домашніх умовах мої підлеглі перевіряли артеріальний тиск, знімали електрокардіологічні показники та вивчали загальний стан сивочолих людей, – пояснив начальник клініки полковник медичної служби Микола Крівко.

Варто сказати, що всі військові лікарі та молодший медичний персонал поліклініки за власним бажанням погодилися за межами військової установи перевіряти стан здоров’я людей, що знаходяться на обліку клінічного центру.

Одному із пацієнтів, полковнику у відставці Рафаелю Зельднеру, якого вдома оглянули військові лікарі, в результаті цього заходу, буквально, було врятовано життя.

– Мені 79 років, 33 – з яких я прослужив у танкових військах. Звісно, здоров’я вже не як у підлітка. Часто приїздити до госпіталю немає можливості та й сили не ті. Завдяки своєчасному прибуттю військових лікарів, я дізнався про одну страшну хворобу і був госпіталізований. Зараз мені вже нічого не загрожує. Тож, низько вклоняюся моїм рятівникам, – розповів ветеран Збройних Сил.

За словами командування Військово-медичного клінічного центру Північного регіону подібні заходи проводитимуться й надалі.

– У жовтні-листопаді ми плануємо продовжувати вивчати стан справ наших пацієнтів на дому. При цьому, переважна більшість тих, хто до нас потрапляє, це малозабезпечені сім’ї військовослужбовців запасу та вдови ветеранів війни і Збройних Сил України, – додав начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону полковник медичної служби Віктор Поліщук.