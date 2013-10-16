Українські моряки в Аденській затоці врятували капітана панамського судна

Під час виконання завдань з патрулювання в міжнародному коридорі безпеки в районі Аденської затоки о 19.50 командир національного контингенту контр-адмірал Андрій Тарасов на борту флагмана українського флоту “Гетьман Сагайдачний” отримав сигнал від екіпажу цивільного судна “Барвага” з проханням про надання медичної допомоги його капітану Абдулі Каріму.

Командир національного контингенту контр-адмірал Андрій Тарасов після відповідного дозволу Командування ВМС ЗС України прийняв рішення про надання невідкладної медичної допомоги капітану судна “Барвага” Абдулі Каріму, в якого різко погіршився стан здоров’я, у зв’язку з порушенням серцевого ритму. Медичною групою національного контингенту було надано термінову медичну допомогу громадянину Сирії Абдулі Каріму, і за півгодини стан здоров’я хворого було стабілізовано.

Капітаном судна “Барвага” під прапором Республіки Панама виявився 47-річний громадянин Арабського Королівства Сирія, який страждав ішемічною хворобою та іншими хронічними хворобами серця.

За життя хворого боролись представники флотської медичної команди українського контингенту: начальник невідкладної хірургії підполковник медичної служби Сергій Адаменко, підполковник медичної служби Олександр Олійник, капітан медичної служби Вадим Врабіє, капітан медичної служби Артем Сіренко.

Екіпаж судна “Барвага” подякував українським військовим морякам за врятоване життя свого капітана.

Довідка. Судно “Барвага” під прапором Панамської Республіки, порт приписки Панама, маршрут слідування: порт Салала, держава Оман у Південно-західній Азії – порт Барбара, Сомалі (Сомалі-невизнана, як єдина держава територіальна одиниця, яка перестала існувати у 1991 році).

Як повідомлялося, 24 вересня фрегат “Гетьман Сагайдачний” вирушив із Севастополя у тривалий морський похід з метою участі в північно-західній частині Індійського океану в операції НАТО з протидії піратству на морі “Океанський щит” (на період до 3 січня 2014 року) і операції Європейського Союзу “EU NavFor Atalanta” (на період з 3 січня по 5 березня 2014 року). 4 жовтня корабель подолав Суецький канал і увійшов до басейну Індійського океану. 12 жовтня, фрегат “Гетьман Сагайдачний”, у складі багатонаціонального корабельного з’єднання, приступив до виконання завдань операції “Океанський щит” в Аденській затоці та розпочав патрулювання разом з кораблями флотів США, Данії та Нідерландів.