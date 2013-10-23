Завдяки здачі крові військові Черкаського гарнізону врятували життя жінці

Приводом для звернення адміністрації лікарні до військовослужбовців стала кровотеча у породіллі, матері двох дітей, у якої після народження третьої дитини виникло смертельно небезпечне ускладнення.

Зі словами вдячності за дуже потрібну та вкрай важливу справу до усіх учасників благородної акції звернувся головний лікар Новомосковської районної лікарні Вадим Михайлюта:

“Дозвольте від себе особисто та адміністрації Комунального закладу “Новомосковська Центральна районна лікарня” Дніпропетровської обласної ради” висловити відверті слова подяки особисто командиру 6-го армійського корпусу генералу-лейтенанту Хомчаку Руслану Борисовичу, командирам підпорядкованих військових частин та підрозділів, а також військовослужбовцям за організацію, проведення та участь у безкорисливій здачі крові”, – йдеться у листі-подяці.

Щоб врятувати життя, породіллю терміново прооперували в Новомосковській центральній районій лікарні. Їй перелили необхідну кількість компонентів та препаратів крові. Поповнення витрачених запасів крові та забезпечення подальших потреб у лікуванні хворої потребували залучення до здавання крові близько 100 донорів.

Командування армійського корпусу створило умови для здавання крові, у військові підрозділи виїхала спеціалізована бригада Дніпропетровської обласної станції переливання крові. Понад 150 військовослужбовців безоплатно поділилися кров’ю, яка допоможе врятувати ще не одне людське життя. А врятована жінка сьогодні вже знаходиться вдома та дарує материнське тепло своїм трьом діточкам.

– Цей випадок ще раз підтверджує постійну готовність Збройних Сил України прийти на допомогу тоді, коли вона вкрай потрібна, – відзначив Головний лікар Комунального закладу “Новомосковська Центральна районна лікарня” Дніпропетровської обласної ради” Вадим Михайлюта.