Колектив Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба відсвяткував День народження видового вишу
Особовий склад Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (ХУПС) відзначив 83 річницю від дня заснування видового навчального закладу.
З нагоди пам’ятної дати в університеті відбулися святкові заходів. На урочисте зібрання запросили представників місцевих органів самоврядування, командирів військових частин та установ Харківського гарнізону, ветеранів Збройних Сил.
– Протягом всієї багаторічної історії наш університету був і залишається флагманом підготовки льотних кадрів та фахівців протиповітряної підготовки. Серед випускників університету – 578 Героїв Радянського Союзу, 28 – двічі Героїв Радянського Союзу. У різні роки в стінах університету навчалися три майбутніх міністри оборони різних країн. Тож нинішньому поколінню “кожедубівців” є на кого рівнятися, – зазначив виконуючий обов’язки начальника університету полковник Андрій Алімпієв.
Під час святкового концерту глядачів не залишили байдужими виступи соліста оркестру ХУПС, лауреата міжнародних конкурсів і фестивалів Олексія Гавінського, творчих колективів та збірної команди КВК університету.
Довідка. Свою історію університет розпочинає з 12 листопада 1930 року – дня заснування в Чугуєві 9 військової школи льотчиків та льотчиків спостерігачів.
За багаторічну історію Харківський університет Повітряних Сил підготував і випустив понад 125 тисяч офіцерів. Серед випускників університету 578 Героїв Радянського Союзу, 28 – двічі Героїв Радянського Союзу, а маршал авіації Іван Микитович Кожедуб став тричі Героєм Радянського Союзу.
Вагомим є внесок навчального закладу в освоєння космічного простору. В стінах університету оволодівали азами льотної справи і отримали путівку в небо 27 льотчиків-космонавтів. До першого загону космонавтів входив й всесвітньо відомий випускник ХУПС - Олексій Леонов - двічі Герой Радянського Союзу, перша людина, яка вийшла у відкритий космос.
У різні роки в стінах університету навчалися майбутні Міністри оборони різних країн: маршал авіації Шапошніков Є.І. - випускник 1963 р. - Міністр оборони СРСР (1991 р.); генерал-полковник Морозов К.П. - випускник 1967 р. - перший Міністр оборони України (1991-1993 рр.); генерал-майор авіації Косташ І.Г. - випускник 1967 р. - Міністр оборони Молдови (1991-1992 рр.).
Сьогодні Харківський університет Повітряних Сил – провідний науковий заклад IV рівня акредитації, який проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження і готує кваліфікованих фахівців за 15 напрямами та 24 спеціалізаціями.