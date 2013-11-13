Колектив Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба відсвяткував День народження видового вишу

З нагоди пам’ятної дати в університеті відбулися святкові заходів. На урочисте зібрання запросили представників місцевих органів самоврядування, командирів військових частин та установ Харківського гарнізону, ветеранів Збройних Сил.

– Протягом всієї багаторічної історії наш університету був і залишається флагманом підготовки льотних кадрів та фахівців протиповітряної підготовки. Серед випускників університету – 578 Героїв Радянського Союзу, 28 – двічі Героїв Радянського Союзу. У різні роки в стінах університету навчалися три майбутніх міністри оборони різних країн. Тож нинішньому поколінню “кожедубівців” є на кого рівнятися, – зазначив виконуючий обов’язки начальника університету полковник Андрій Алімпієв.

Під час святкового концерту глядачів не залишили байдужими виступи соліста оркестру ХУПС, лауреата міжнародних конкурсів і фестивалів Олексія Гавінського, творчих колективів та збірної команди КВК університету.

Довідка. Свою історію університет розпочинає з 12 листопада 1930 року – дня заснування в Чугуєві 9 військової школи льотчиків та льотчиків спостерігачів.

За багаторічну історію Харківський університет Повітряних Сил підготував і випустив понад 125 тисяч офіцерів. Серед випускників університету 578 Героїв Радянського Союзу, 28 – двічі Героїв Радянського Союзу, а маршал авіації Іван Микитович Кожедуб став тричі Героєм Радянського Союзу.

Вагомим є внесок навчального закладу в освоєння космічного простору. В стінах університету оволодівали азами льотної справи і отримали путівку в небо 27 льотчиків-космонавтів. До першого загону космонавтів входив й всесвітньо відомий випускник ХУПС - Олексій Леонов - двічі Герой Радянського Союзу, перша людина, яка вийшла у відкритий космос.

У різні роки в стінах університету навчалися майбутні Міністри оборони різних країн: маршал авіації Шапошніков Є.І. - випускник 1963 р. - Міністр оборони СРСР (1991 р.); генерал-полковник Морозов К.П. - випускник 1967 р. - перший Міністр оборони України (1991-1993 рр.); генерал-майор авіації Косташ І.Г. - випускник 1967 р. - Міністр оборони Молдови (1991-1992 рр.).

Сьогодні Харківський університет Повітряних Сил – провідний науковий заклад IV рівня акредитації, який проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження і готує кваліфікованих фахівців за 15 напрямами та 24 спеціалізаціями.