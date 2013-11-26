Старший солдат Олена Сайко виборола III місце у ваговій категорії до 60 кг на Чемпіонаті світу із спортивного і бойового самбо

Варто зазначити, що ця перемога української армійської спортсменки є вагомою ще й тому, що здобута вона в ювілейний 75 рік для самбо та за рекордної кількості учасників – 508 спортсменів з 73 країн світу.

Довідка. Майстер спорту міжнародного класу з дзюдо та самбо старший солдат Олена Сайко – переможець Кубка світу (2012); призер чемпіонатів світу (2010, 2012); багаторазова чемпіонка та призерка чемпіонатів Європи; багаторазова чемпіонка та призерка чемпіонатів та кубків України; член національної збірної команди України.

Згідно Указу Президента України Віктора Януковича №392/2013 від 25.07.2013 року “Про відзначення державними нагородами України” за досягнення високих спортивних результатів на ХХVІІ Всесвітній літній Універсіаді в Казані, виявлені самовідданість та волю до перемоги, піднесення міжнародного авторитету України срібну призерку з боротьби самбо Олену Сайко нагороджено орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.