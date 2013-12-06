Фрегат ВМС “Гетьман Сагайдачний” в рамках виконання операції НАТО “Океанський щит” завершив четверте патрулювання в Аденській затоці

З цієї нагоди особовий склад, який відзначився у патрулюванні за впевнені, рішучі дії та високий професіоналізм, було нагороджено грамотами та подяками.

У період з 24 листопада по 04 грудня під керівництвом контр-адмірала Андрія Тарасова персонал національного контингенту забезпечував безпеку судноплавства у визначених районах Аденської затоки.

28 листопада військові медики на борту фрегата “Гетьман Сагайдачний” провели успішну операцію з видалення гострого апендициту.

30 листопада з приводу завершення терміну ротації командування тактичної операції 506, корабель відвідали керівники тактичної групи операції “Океанський щит” на чолі з командиром тактичної групи 506 командором Хенінгом Амундсеном.

На даний час корабель перебуває в порту Салала (Республіка Оман). Згідно з планом перебування українського військового корабля у порту, планується робота з логістичного забезпечення, зокрема, поповнення запасів, обслуговування матеріальної частини корабля та відпочинок особового складу.