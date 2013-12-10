Інженерний підрозділ українського національного контингенту відбув у Косово

До охтирських інженерів звернулися командування військової частини, заступник Охтирського міського голови Григорій Юрко, ветерани, рідні та близькі. На шляхетну справу військовослужбовців благословив настоятель охтирського Свято-Покровського кафедрального собору отець Євген.

Як поінформував тимчасово виконуючий обов’язки командира полку підполковник Роман Терничний, основним завданням українських військових інженерів, які виконуватимуть завдання з підтримання миру та безпеки у складі нацконтингенту, стане забезпечення пересування підрозділів сил KFOR, проведення інженерної розвідки місцевості, виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів та саморобних пристроїв. Водночас наші миротворці вдосконалюватимуть інженерне облаштування військових баз та обладнання вертолітних майданчиків.

– Враховуючи наявність досвідчених фахівців та потужну навчально-матеріальну базу полку, саме тут вперше був сформований зведений загін. Він налічує близько 30 людей, дев’ятеро з них – офіцери. Кістяк інженерної роти складають охтирські сапери. Військовослужбовці пройшли спеціальну підготовку, брали участь у зачистці території колишньої артилерійської бази в Новобогданівці. Завершальним етапом була тижнева перевірка інженерного підрозділу групою офіцерів Генерального штабу ЗС України. Її результати показали: військовослужбовці інженерної роти національного контингенту готові до виконання завдань, – підсумував підполковник Роман Терничний.