Міноборони: План набору контрактників на 2013 рік виконаний повністю

У заході взяли участь начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Володимир Замана, заступники Міністра оборони України та начальника Генерального штабу, народні депутати України, керівники структурних підрозділів Міністерства оборони та Генерального штабу ЗС України, командувачі видів та оперативних командувань Збройних Сил України, командири з’єднань і військових частин, представники Всеукраїнської профспілки працівників Збройних Сил України.

На порядок денний засідання були винесені питання щодо результатів діяльності Міністерства оборони України у 2013 навчальному році та пріоритетних завдань на 2014 рік, стан підготовки, озброєння та військової техніки, забезпечення запасами матеріальних засобів та їх вплив на боєздатність видів Збройних Сил України. Також розглядався стан дотримання вимог та забезпечення безпечного зберігання і транспортування озброєння, ракет і боєприпасів, вибухових речовин, порядок їх утилізації та інші актуальні питання.

З доповідями під час засідання виступили перший заступник Міністра оборони України Олександр Олійник, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Генадій Воробйов, командувач Повітряних Сил генерал-полковник Юрій Байдак та командувач Військово-Морських Сил адмірал Юрій Іл’їн, інші посадові особи.

Міністр оборони України підкреслив, що у 2013 році оборонним відомством було проведено значну роботу.

– Президентом України – Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України Віктором Януковичем затверджено Державну комплексну програму реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року. Поставлено крапку в питанні переходу Збройних Сил на комплектування військовослужбовцями за контрактом. Річний план набору контрактників повністю виконаний, – повідомив Павло Лебедєв.

Керівник оборонного відомства відзначив, що значних зрушень вдалося досягти у сфері соціального захисту військовослужбовців. Зокрема, щодо підвищення їх грошового забезпечення, впровадження різних компенсаційних виплат тощо.

Павло Лебедєв наголосив на важливості проведеної роботи щодо боротьби з корупційними проявами у військах, відзначивши продуктивну роботу відомства у цьому напрямі.