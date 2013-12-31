Новорічну ніч колектив національного контингенту в Косово зустріне за добрими українськими традиціями

Готуватися до урочистостей розпочали заздалегідь. Аби створити святкову атмосферу, у пунктах постійної дислокації на військових базах “Bondstell” та “Marechal de Lattre” військовослужбовці прикрасили свої житлові приміщення ялинками, гірляндами, новорічними іграшками та серпантином. Головна ж ялинка національного контингенту прибрана у народознавчій світлиці.

Командир підрозділу гвардії майор Володимир Кокорєв разом з Дідом Морозом у Новорічну ніч привітають особовий склад контингенту, який нестиме службу у добовому наряді та PRF (Perimeter Reaction Force) – охороні бази “Bondsteel”, й вручать їм святкові подарунки. У Новорічну ніч військовослужбовці національного контингенту матимуть можливість переглянути телевітання Президента України, святкові програми українських телеканалів, а за допомогою телефонного зв’язку та мережі Інтернет обов’язково привітають своїх рідних та близьких з Новим роком.

Разом з тим в ході проведення Новорічних свят співробітники організації MWR (Morale, Welfare and Recreation), яка відповідає за моральний стан, добробут і відновлення сил особовим складом KFOR, організують різні розважальні та спортивні заходи, в яких зможуть взяти участь представники усіх контингентів багатонаціональної бойової групи “East”.

Загалом до виконання завдань за призначенням на новорічні свята залучатиметься близько 100 військовослужбовців – це ескорт колон цивільних і військових транспортних засобів, ситуаційно-аналітичні патрулі (SAP), а також пасивні (VCP) – мобільний контроль транспортних засобів.

Варто зазначити, що командування національного контингенту доклало усіх зусиль, аби створити незабутній колорит Новорічного свята на Балканській землі, та щоб особовий склад підрозділу отримав максимум позитивних емоцій, бадьорості та невичерпної енергії на Новий 2014 рік!