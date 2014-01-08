Морські піхотинці почали бойове чергування у складі Бойової тактичної групи ЄС

На чергування у складі “HelBRoC” заступила десантно-штурмова рота під командуванням капітана Віталія Ликова. Планується, що протягом шести місяців український підрозділ чергуватиме в пункті постійної дислокації в Україні, в готовності до можливого негайного розгортання у складі групи в кризових районах. Подібну задачу українські морпіхи виконуватимуть уже вдруге.

На чергування у складі сил негайного реагування НАТО, що триватиме цілий рік, заступила рота морської піхоти під командуванням старшого лейтенанта Руслана Русанова.

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника штабу ВМС ЗС України контр-адмірал Дмитро Таран відзначив важливість зусиль, докладених морськими піхотинцями, в процесі реалізації міжнародних домовленостей, спрямованих на забезпечення безпеки в регіоні.

Довідка. “HelBRoC” – скорочення від назв країн (Греція, Болгарія, Румунія і Кіпр – Hellas, Bulgaria, Romania, Cyprus ), що входять до складу південної Бойової тактичної групи Європейського Союзу. Чисельність особового складу групи до 1500 чоловік. Крім аеромобільного батальйону Греції, який є основою групи, в “Helbroc” входить болгарська аеромобільна рота, рота забезпечення штабу з військовою поліцією Кіпру, а також інші підрозділи.

До складу Сил реагування НАТО – багатонаціональних сил підвищеної готовності – входять компоненти сухопутних військ, військово-повітряних і військово-морських сил, а також сил спеціальних операцій, які Північноатлантичний альянс може оперативно розгорнути там, де це необхідно.