Хенінг Амундсен: Фрегат “Гетьман Сагайдачний” став предметом гордості для своєї нації, флоту і НАТО

У листі комодора Хенінга Амундсена на ім’я командира українського національного контингенту контр-адмірала Андрія Тарасова і командира фрегату “Гетьман Сагайдачний” капітана 2 рангу Романа П’ятницького підкреслюється, що корабель ВМС ЗС України склав дуже позитивне враження. Запорукою цьому стала висока мотивація особового складу, якісна підготовка до участі в операції. “Ключовим моментом під час участі в операції стало запобігання можливого нападу піратських човнів на цивільне судно у районі міжнародного рекомендованого транзитного коридору. Екіпаж корабля провів дії відмінно, і я був вражений високою швидкістю реагування команди гелікоптера та доглядової команди фрегату “Гетьман Сагайдачний”, – йдеться у листі комодора Хенінга Амундсена.

На думку командира першого постійно діючого морського угруповання НАТО, похід фрегату “Гетьман Сагайдачний” заслуговує високої пошани за високу пильність моряків, рівень бойової злагодженості та бездоганний результат впродовж оперативного патрулювання.

“Фрегат став предметом гордості для своєї нації, флоту, НАТО і міжнародної антипіратської коаліції”, – зазначає комодор, і додає, що для нього було великою честю та задоволенням взаємодіяти з фрегатом “Гетьман Сагайдачний” .

Довідка. 8 жовтня 2013 року Верховна Рада України ухвалила закон “Про схвалення рішення Президента України про направлення національного контингенту для участі України в операції “Океанський Щит” та в операції Європейського Союзу “EU NAVFOR ATALANTA”.

В операції “Океанський Щит” фрегат “Гетьман Сагайдачний” виконував завдання, пов’язані з охороною торговельного судноплавства у міжнародному рекомендованому транзитному коридорі. Одночасно частиною місії фрегату були такі завдання, як розвідка, моніторинг надводної обстановки та проведення рекогносцировки впродовж узбережжя північної частини Сомалі.

З 3 січня 2014 року фрегат ВМС ЗС України “Гетьман Сагайдачний” з персоналом національного контингенту на борту у складі екіпажу корабля, підрозділу спеціального призначення та вертолітного загону розпочав участь в операції Європейського Союзу “EU NAVFOR ATALANTA”.