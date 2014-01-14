Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Володимир Замана перебуває з офіційним візитом в Італії
18:30, 14 січня 2014Військо
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13 січня 2014 року розпочався офіційний візит Начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Володимира Замани до Республіки Італія з метою переговорів з Начальником Генерального штабу оборони Італії адміралом Луїджі Бінеллі Мантеллі.
Сторони обговорили військове співробітництво між Італією та Україною, зокрема, в контексті місії Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан та можливу співпрацю на інших театрах військових дій. Планується, що обидва начальника генеральних штабів відвідають військовослужбовців своїх країн, які беруть участь у цій країні.
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