Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Володимир Замана перебуває з офіційним візитом в Італії

Сторони обговорили військове співробітництво між Італією та Україною, зокрема, в контексті місії Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан та можливу співпрацю на інших театрах військових дій. Планується, що обидва начальника генеральних штабів відвідають військовослужбовців своїх країн, які беруть участь у цій країні.