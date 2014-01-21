У Севастополі розпочалося засідання Групи планування з’єднання BLACKSEAFOR

У заході, що триватиме до 24 січня, взяли участь представники делегацій ВМС на Чорному морі від Республіки Болгарія, Грузії, Румунії, Туреччини і Російської Федерації. Робочу групу від Військово-Морських Сил України очолив заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України з бойової підготовки – начальник управління бойової підготовки контр-адмірал Денис Березовський.

– Основною метою засідання є розробка проектів керівних документів на проведення квітневої 2014 року активації BLACKSEAFOR, обговорення складу сил, які до неї залучатимуться, уточнення відповідних графіків проведення конкретних заходів, удосконалення Інтернет-ресурсів, з метою забезпечення інформаційного обміну між учасниками Угоди BLACKSEAFOR, – повідомив він.

Контр-адмірал Денис Березовський також наголосив, що за ініціативою командувача ВМС ЗС України адмірала Юрія Іл’їна учасникам BLACKSEAFOR надано пропозицію стосовно формування додаткового берегового компоненту під час проведення активацій у 2014 році. Остаточне обговорення цього питання очікується під час зустрічі Комітету командувачів ВМС на Чорному морі.

Як повідомлялося, Військово-Морські Сили України у серпні 2013 року за ротаційним принципом прийняли командування з’єднанням BLACKSEAFOR під час проведення активацій у 2013 році та продовжать його здійснювати під час активацій 2014 року. Квітнева активація 2014 року стане двадцять третім розгортанням військово-морського з’єднання.

Робочі сесії засідання Групи продовжуватимуться протягом чотирьох діб.

Довідка. BLACKSEAFOR є військово-морським (корабельним) з’єднанням “за викликом”, створеним відповідно до “Угоди про створення Чорноморської групи військово-морського співробітництва”, підписаної 2 квітня 2001 року у м.Стамбул (Туреччина).

Основними завданнями BLACKSEAFOR є проведення операцій з пошуку та рятування, проведення гуманітарних операцій, боротьба з мінною загрозою, здійснення операцій щодо захисту навколишнього середовища, обмін візитами доброї волі та інші завдання, погоджені країнами-учасницями.