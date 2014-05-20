ВР дала можливість військовим АТО проголосувати

Документом внесено такі зміни до Закону «Про вибори Президента України»:

4) розділ XIII «Прикінцеві положення» доповнено пунктом 3-1 такого змісту:

«3-1. Виборці з числа військовослужбовців та осіб начальницького чи рядового складу, які виконують завдання за призначенням у місцях тимчасового перебування їх підрозділів на території Донецької та Луганської областей, включаються на позачергових виборах Президента України 2014 року до уточнених списків виборців на звичайних виборчих дільницях у день голосування за поданням командирів відповідних підрозділів у встановленому Центральною виборчою комісією порядку.

Для виборців, включених до уточненого списку виборців, відповідно до абзацу першого цього пункту, документом, що підтверджує громадянство України та є підставою для отримання виборчого бюлетеня і може бути використаний на звичайній виборчій дільниці, є паспорт громадянина України, службове посвідчення або військовий квиток».