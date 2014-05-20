Рада надала пенсії сім'ям загиблих військових

Законодавчим актом встановлено, що «членам сімей військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу, які загинули (померли) при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків), призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника у розмірі 70 відсотків грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника».

Згідно із Законом, «якщо на утриманні загиблого (померлого) годувальника перебували двоє і більше членів сім’ї, пенсія призначається у розмірі 90 відсотків грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника, що розподілятиметься між ними рівними частинами, але не менше, ніж 40 відсотків на кожного непрацездатного члена сім’ї.

У таких самих розмірах, незалежно від причини смерті годувальника, обчислюються пенсії членам сімей померлих інвалідів війни та членам сімей, до складу яких входять діти, які втратили обох батьків».

Законом також встановлено, «що особи, яким раніше призначено пенсії в разі втрати годувальника відповідно до Закону „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб“, мають право на перерахунок пенсій з урахуванням положень цього Закону.

Якщо внаслідок перерахунку за нормами цього закону розмір пенсії або виплачуваної її частини зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі».