На Луганщині терористи продовжують обстрілювати житлові квартали

Минулої ночі в місті Рубіжне Луганської області терористи обстріляли блокпости окремої механізованої бригади Збройних сил України, яка бере участь в антитерористичній операції, та протягом 1,5 годин вели вогонь із мінометів та автоматичних гранатометів по житлових кварталах.

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, таким чином бойовики намагаються переконати мирне місцеве населення в тому, що українські військовослужбовці використовують зброю проти народу.

У повідомленні зазначають, що блокпост обстрілювали з позицій в районі Леньово, втрат серед військових немає.

Нагадаємо, що 27 травня з метою дискредитації українських військовослужбовців терористи обстрілювали житлові квартали Слов’янська. За повідомленням свідків, є жертви серед мирного населення.

26 травня терористи вели обстріл з мінометів житлових кварталів Слов’янська та Семенівки. Серед мирних мешканців є вбиті та поранені.

Міністерство оборони України наголошує, що військовослужбовці Збройних сил України, які беруть участь в АТО, як і представники інших силових структур України, не ведуть вогонь по житлових кварталах навіть за умов, коли в цих районах розташовані вогневі позиції бойовиків, з яких вони обстрілюють блокпости наших військових.

«Для українських військовослужбовців, залучених до АТО, збереження життя мирного населення – головне завдання», - зазначають у міністерстві.

У відомстві додають, що дії військовослужбовців, залучених до антитерористичної операції, спрямовані на стабілізацію ситуації в регіоні, відновлення конституційного ладу та правопорядку, забезпечення миру та спокою мешканців регіону.