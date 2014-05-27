Бойовики обстрілюють мирних людей, щоб дати Путіну аргумент проти Києва - Тимчук

Про це на своїй сторінці у «Фейсбук» написав керівник Центру військово-політичних досліджень, представник групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

«Так, «мер» Слов'янська Пономарьов запропонував населенню міста «евакуюватися» в Росію. Для того, щоб ця "приваблива пропозиція" спрацювала, терористи не перший день обстрілюють з мінометів житлові квартали, розповідаючи, що це роблять українські силовики», - повідомляє він.

За його словами, ідея зрозуміла. «Вбивство терористами маси людей під час «евакуації» дозволить бойовикам вбити відразу купу зайців. А саме - звалити провину на сили АТО і дати Путіну аргумент проти дій Києва, спровокувати ще більшу паніку і не дати стабілізувати ситуацію в регіоні. А вийде - організувати і масовий бунт серед населення», - зазначає він.

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Як повідомляє Тимчук, усіма можливими шляхами жителям Донбасу необхідно доносити: ніяких «евакуацій». Якщо хтось і готовий без роздумів розстрілювати мирних жителів, то тільки самі терористи, але ніяк не силовики.

Нагадаємо, в Донецькій і Луганській областях триває активна фаза антитерористичної операції.