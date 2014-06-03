На території Росії формуються нові загони бойовиків для відправлення в Україну - штаб АТО

На території Росії продовжують формуватися нові загони бойовиків. Про це сьогодні повідомив офіційний представник АТО Владислав Селезньов, - передає кореспондент "ОстроВа".

Представник штабу АТО підтвердив інформацію про те, що в районі Куйбишеве (Російська Федерація) формуються нові загони бойовиків для перекидання їх на територію України.

Читайте такожЗМІ: На Луганщині бойовики підірвали залізничний міст

"Так, оперативна інформація у керівництва АТО з цього приводу (формування нових загонів терористів на території Росії, - "ОстроВ") є. Відповідні заходи проводяться. Ситуація знаходиться під контролем. Будь-які незаконні збройні формування, які знаходяться на території України, будуть знищені у разі, якщо вони відмовляться здатися", - повідомив Селезньов.