На території Росії формуються нові загони бойовиків для відправлення в Україну - штаб АТО
За інформацією штабу антитерористичної операції, на території РФ формуються нові загони терористів.
На території Росії продовжують формуватися нові загони бойовиків. Про це сьогодні повідомив офіційний представник АТО Владислав Селезньов, - передає кореспондент "ОстроВа".
Представник штабу АТО підтвердив інформацію про те, що в районі Куйбишеве (Російська Федерація) формуються нові загони бойовиків для перекидання їх на територію України.
Читайте такожЗМІ: На Луганщині бойовики підірвали залізничний міст
"Так, оперативна інформація у керівництва АТО з цього приводу (формування нових загонів терористів на території Росії, - "ОстроВ") є. Відповідні заходи проводяться. Ситуація знаходиться під контролем. Будь-які незаконні збройні формування, які знаходяться на території України, будуть знищені у разі, якщо вони відмовляться здатися", - повідомив Селезньов.