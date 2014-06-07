На Донеччині поблизу Карлівки терористи мають намір підірвати дамбу на водосховищі - Селезньов

"Поблизу села Карлівка Мар’їнського району Донецької області терористи мають намір підірвати дамбу на водосховищі. Такі дії можуть призвести до затоплення населених пунктів, що знаходяться поруч із водосховищем. Визначені сили антитерористичної операції вживають заходи, щоб запобігти техногенній катастрофі та виконують дії спрямовані на забезпечення безпеки місцевого населення", - написав у Facebook речиник АТО Владислав Селезньов.