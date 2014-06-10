Міноборони закупить армійських черевиків на 13 млн гривень

Про це йдеться в повідомленні Міноборони на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з тендерною документацією, вартість пари черевиків із податком на додану вартість становить близько 280 грн.

При цьому повідомляється, що компанія «Таланлегпром» поставить 26 тис. пар черевиків до кінця червня, а решту 21 тис. пар взуття – до кінця липня.

У повідомленні наголошується, що закупівля проводиться у одного учасника, оскільки забезпечити матеріальні запаси Збройних сил України необхідно в стислі терміни.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня Міноборони придбало для армії 17 тис. бронежилетів на загальну суму 80,7 млн. грн.

Довідка УНІАН. "Таланлегпром" (Київ) входить до групи підприємств компанії «Талан», яка випускає 2,5 млн. пар спецвзуття на рік, а також спецодяг для провідних підприємств нафтогазовидобувної та хімічної промисловості, чорної та кольорової металургії, підприємств машинобудування і металообробки, транспорту і енергетики, будівництва і сільського господарства, силових міністерств і відомств.