У Сухопутних військах переконані, що сепаратисти вже програли

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.

“Наш керівний склад і бійці підготовлені та оснащені і виконують бойові завдання, десь більш успішно, десь менш успішно. Але загальний результат свідчить про те, що лідери сепаратистів вже кажуть, що вони програли. Тобто ми (сили АТО - УНІАН) виконуємо бойові завдання краще, ніж вони (бандформування на Донбасі - УНІАН)”, - сказав генерал-майор.