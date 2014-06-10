У Сухопутних військах переконані, що сепаратисти вже програли
14:37, 10 червня 2014Військо
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В.о. начальника штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-майор Петро Нікітенко переконаний, що сепаратисти на сході України вже програли.
Командування Сухопутних військ певне у перемозі України / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.
“Наш керівний склад і бійці підготовлені та оснащені і виконують бойові завдання, десь більш успішно, десь менш успішно. Але загальний результат свідчить про те, що лідери сепаратистів вже кажуть, що вони програли. Тобто ми (сили АТО - УНІАН) виконуємо бойові завдання краще, ніж вони (бандформування на Донбасі - УНІАН)”, - сказав генерал-майор.
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