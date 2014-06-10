У Сухопутних військах переконані, що сепаратисти вже програли

14:37, 10 червня 2014
Військо
0 0

В.о. начальника штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-майор Петро Нікітенко переконаний, що сепаратисти на сході України вже програли.

Командування Сухопутних військ певне у перемозі України / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.

“Наш керівний склад і бійці підготовлені та оснащені і виконують бойові завдання, десь більш успішно, десь менш успішно. Але загальний результат свідчить про те, що лідери сепаратистів вже кажуть, що вони програли. Тобто ми (сили АТО - УНІАН) виконуємо бойові завдання краще, ніж вони (бандформування на Донбасі - УНІАН)”, - сказав генерал-майор.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter