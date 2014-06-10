Депутати передали учасникам АТО бронежилети та шоломи

Сьогодні, 10 червня, в Командуванні Сухопутних військ Збройних Сил України народні депутати України генерал армії України Олександр Кузьмук та Віталій Хомутинник передали 145 бронежилетів 4 класу і шоломи для одного з підрозділів 80 окремої аеромобільної бригади ВДВ ЗС України, який виконує завдання в рамках антитерористичної операції.

"Ми передаємо ці комплекти хоча б для однієї повної десантної роти як свою турботу про кращих синів Вітчизни, які її захищають на передовій. Ми не можемо стояти осторонь цих патріотів. Ці бронежилети — 4 класу захисту та виготовлені на українському підприємстві. Чому саме 80 окрема аеромобільна бригада? Тому що я бачив їх у дії, коли був там, де вони виконують завдання. І ми вирішили передати їм те, що необхідно першочергово", - розповів Олександр Кузьмук.

Необхідна для придбання бронежилетів та шоломів сума була зібрана за рахунок особистих коштів депутатів. Народні депутати України передали тимчасово виконуючому обов’язки командувача ВДВ ЗС України полковнику Юрію Галушкіну засоби захисту для їх невідкладної доставки у ті місця, де вони необхідні, з побажанням повернутися додому з перемогою.

Командувач ВДВ подякував народним депутатам від імені усіх десантників і зазначив, що ці комплекти сьогодні ж будуть відправлені до військової частини. Він повідомив, що у місці дислокації 80 окремої аеромобільної бригади зараз готується підрозділ, який вже цього тижня буде виконувати завдання у визначеному районі, тому ця допомога дуже актуальна.

"ВДВ не підведуть. Всі задачі будуть виконані", - зазначив полковник Юрій Галушкін.