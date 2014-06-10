Офіцер завжди має йти попереду - командувач ВДВ

На цьому сьогодні, 10 червня, наголосив тимчасовий виконувач обов’язків командувача Високомобільних десантних військ ЗС України полковник Юрій Галушкін під час спілкування з журналістами у Києві.

"Військовослужбовці ВДВ виконують завдання у багатьох визначених районах, на десятках блокпостів. Можу пообіцяти всім матерям, батькам, які чекають своїх синів додому, що офіцери-десантники ніколи не кажуть солдатам: “Іди, виконуй завдання, а я буду спостерігати”. У ВДВ офіцер завжди попереду підлеглих: як у повсякденній життєдіяльності, так і при виконанні бойових завдань", - сказав Галушкін.

За словами полковника, навіть під час стрибків з парашутом офіцер-десантник здійснює стрибок першим, а вже за ним – підлеглий.

"Так само і в бою", – запевнив Галушкін.