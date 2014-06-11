У зону АТО щодоби відправляють понад 2,5 тисяч сухпайків - Міноборони

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони України.

«Для своєчасного та якісного забезпечення підрозділів, задіяних у рамках антитерористичної операції індивідуальними та груповими наборами сухих продуктів, особовий склад частини Центрального управління продовольчого забезпечення Збройних сил України працює у цілодобовому режимі», - йдеться у повідомленні.

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«Щодоби для військовослужбовців українського війська тут відвантажується понад 2,5 тис. індивідуальних та більше 100 групових комплектів наборів сухих продуктів», - наголошують у Міноборони.

За словами командира частини підполковника Олександра Тарасова, за своїми енергетичними, смаковими якостями та асортиментом набори сухих продуктів повністю забезпечують потребу у харчуванні військовослужбовця на добу в умовах обмеженого котлового забезпечення. За складом і калорійністю ці набори випереджають аналогічні зразки пайків армій розвинених країн та відрізняються від пайків, що були у вітчизняному війську ще кілька років тому, адже у 2013 році були удосконалені як за формою, так і за вмістом.

«Нові пайки стали суто національним продуктом високої якості, мають терміни придатності до 2 років, вони малогабаритні, упаковані у полімерні рукави для харчових продуктів. Цей матеріал, до речі, удвічі дешевший за пакувальні матеріали попередніх пайків, дозволяє захищати продукти харчування від потрапляння вологи ззовні та зберігає поживні й смакові властивості продуктів зсередини. У пайку є сніданок, обід та вечеря, що дає можливість військовослужбовцю правильно розподілити продукти на добу», - зауважив Тарасов.

До складу пайка входять: м’ясні та м’ясо-рослинні консерви, галети, чай, кава, цукор, мед - усе герметично упаковано. Для підрозділів спеціального призначення додатково включені шоколад чорний, ізюм та ментолові цукерки.

При потребі людини у 3,5 тис. кілокалорій на добу індивідуальний набір сухих продуктів становить 4,2 тис. кілокалорій.

Усі продукти проходять ретельну перевірку. За органолептичними показниками якості вони перевіряються безпосередньо у військовій частині, а для визначення відповідності фізико-хімічних показників вимогам діючих стандартів України продукти комісіями відбираються та передаються в санітарно-епідеміологічні загони на перевірку, наголошують у Міноборони.