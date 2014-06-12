Міноборони прозвітувало щодо 4,77 мільярдів гривень, виділених з резервного фонду
Про це сьогодні, 12 червня, на брифінгу в Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ» на тему «Використання коштів, виділених Міністерству оборони України у 2014 році» розповів заступник директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України Сергій Винник.
Із резервного фонду для Міністерства оборони України виділено 4,77 млрд грн на такі основні напрями:
1 558,9 млн грн — відновлення справності озброєння та військової техніки;
1 410,1 млн грн — закупівля пально-мастильних матеріалів;
742,9 млн грн — грошове забезпечення військовослужбовців;
612,5 млн грн — закупівля та модернізація озброєння та військової техніки;
118 млн грн — забезпечення бронежилетами;
94,5 млн грн — харчування особового складу;
85,9 млн грн — проведення навчальних зборів та оплата перевезень;
81,5 млн грн — забезпечення зв’язком;
29,7 млн грн — проведення навчальних зборів;
44,9 млн грн — придбання речового майна та лазнево-пральні послуги;
22,5 млн грн — виплата допомоги сім’ям загиблих в АТО.
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Станом на сьогодні, 12 червня із цього ресурсу використано 643,5 млн грн, із них:
400,8 млн грн — грошове забезпечення військовослужбовців, призваних у зв’язку з мобілізацією;
133,5 млн грн — придбання пально-мастильних матеріалів;
30,2 млн грн — відновлення справності ОВТ;
25,6 млн грн — забезпечення харчуванням;
24,4 млн грн — проведення навчальних зборів та оплата перевезень;
12,9 млн грн — придбання речового майна та лазне-пральні послуги;
11,9 млн грн — забезпечення зв’язком;
4,2 млн грн — придбання бронежилетів.