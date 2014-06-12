Міноборони прозвітувало щодо 4,77 мільярдів гривень, виділених з резервного фонду

Про це сьогодні, 12 червня, на брифінгу в Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ» на тему «Використання коштів, виділених Міністерству оборони України у 2014 році» розповів заступник директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України Сергій Винник.

Із резервного фонду для Міністерства оборони України виділено 4,77 млрд грн на такі основні напрями: 1 558,9 млн грн — відновлення справності озброєння та військової техніки; 1 410,1 млн грн — закупівля пально-мастильних матеріалів; 742,9 млн грн — грошове забезпечення військовослужбовців; 612,5 млн грн — закупівля та модернізація озброєння та військової техніки; 118 млн грн — забезпечення бронежилетами; 94,5 млн грн — харчування особового складу; 85,9 млн грн — проведення навчальних зборів та оплата перевезень; 81,5 млн грн — забезпечення зв’язком; 29,7 млн грн — проведення навчальних зборів; 44,9 млн грн — придбання речового майна та лазнево-пральні послуги; 22,5 млн грн — виплата допомоги сім’ям загиблих в АТО. Читайте такожПорошенко доручив спрямувати заощаджені на виборах кошти на потреби армії Станом на сьогодні, 12 червня із цього ресурсу використано 643,5 млн грн, із них: 400,8 млн грн — грошове забезпечення військовослужбовців, призваних у зв’язку з мобілізацією; 133,5 млн грн — придбання пально-мастильних матеріалів; 30,2 млн грн — відновлення справності ОВТ; 25,6 млн грн — забезпечення харчуванням; 24,4 млн грн — проведення навчальних зборів та оплата перевезень; 12,9 млн грн — придбання речового майна та лазне-пральні послуги; 11,9 млн грн — забезпечення зв’язком; 4,2 млн грн — придбання бронежилетів.

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