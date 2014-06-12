Міноборони прозвітувало щодо 4,77 мільярдів гривень, виділених з резервного фонду

18:40, 12 червня 2014
Військо
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Про це сьогодні, 12 червня, на брифінгу в Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ» на тему «Використання коштів, виділених Міністерству оборони України у 2014 році» розповів заступник директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України Сергій Винник.

Винник розповів, як були використані кошти, виділені Міноборони / Міноборони України

Із резервного фонду для Міністерства оборони України виділено 4,77 млрд грн на такі основні напрями:

1 558,9 млн грн — відновлення справності озброєння та військової техніки;

1 410,1 млн грн — закупівля пально-мастильних матеріалів;

742,9 млн грн — грошове забезпечення військовослужбовців;

612,5 млн грн — закупівля та модернізація озброєння та військової техніки;

118 млн грн — забезпечення бронежилетами;

94,5 млн грн — харчування особового складу;

85,9 млн грн — проведення навчальних зборів та оплата перевезень;

81,5 млн грн — забезпечення зв’язком;

29,7 млн грн — проведення навчальних зборів;

44,9 млн грн — придбання речового майна та лазнево-пральні послуги;

22,5 млн грн — виплата допомоги сім’ям загиблих в АТО.

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Станом на сьогодні, 12 червня із цього ресурсу використано 643,5 млн грн, із них:

400,8 млн грн — грошове забезпечення військовослужбовців, призваних у зв’язку з мобілізацією;

133,5 млн грн — придбання пально-мастильних матеріалів;

30,2 млн грн — відновлення справності ОВТ;

25,6 млн грн — забезпечення харчуванням;

24,4 млн грн — проведення навчальних зборів та оплата перевезень;

12,9 млн грн — придбання речового майна та лазне-пральні послуги;

11,9 млн грн — забезпечення зв’язком;

4,2 млн грн — придбання бронежилетів.

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