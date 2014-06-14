Терористи використовують російське озброєння у своїх нападах

Знищено броньовану та іншу техніку, яка надійшла для бойовиків з території РФ. Терористи понесли значні втрати.

Зазначені заходи спрямовані на створення безпечних умов для населення, відновлення стабільності та правопорядку в регіоні.

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Розуміючи приреченість, бойовики використовують відверто терористичні, цинічні та брудні способи дій, які ігнорують норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій. Від протиправних бандитських дій терористів та диверсантів на українській землі гинуть люди. Внаслідок цих дій цивільне місцеве населення вимушене залишати свої оселі та переміщуватися в інші регіони України, рятуючись від зухвалих бандитів.

Факт використання бойовиками сучасного озброєння черговий раз підтверджує отримання ними військової допомоги із-за меж України.

Довідка. 13 червня 2014 року, о 8.20 терористи обстріляли за допомогою установки залпового вогню місто Добропілля Донецької області.

Бойовики розташували вогневі позиції неподалік населеного пункту Мерцалово. Здійснивши декілька залпів з РСЗВ БМ-21 «Град», злочинці відкрили вогонь з БТР-80.

Снаряди влучили на територію овочесховища одного з підприємств Добропілля. Внаслідок бандитських дій терористів одна цивільна особа загинула та двоє поранено. На місці вогневого удару виявлено три снаряди від РСЗВ «Град», які не вибухнули, а на полі поблизу овочесховища нараховано тринадцять воронок.

Після здійснення вогневого удару, злочинці, уникаючи вогню у відповідь з боку сил АТО, залишили район, попередньо замінувавши покинуту ними установку БМ-21, а також прилеглу до неї ділянку.

Бійці підрозділу Збройних Сил України, який вийшов у даний район, з’ясували що там перебував загін проросійських терористів який мав на озброєнні три установки БМ-21, один БТР-80 та два автомобілі КАМАЗ і складався з осіб кавказької та слов’янської зовнішності, які видавали себе за військовослужбовців Національної гвардії.

Військовослужбовці провели з’ясування обставин бандитського нападу терористів, провели зачистки району розмінування та розряджання установки РСЗВ «Град».

Під час огляду терористичного знаряддя з’ясувалося, що установка БМ-21 мала ознаки маскування під звичайну вантажівку. Зловмисники обладнали її фальшбортами та кріпленням додаткового тенту. Шасі установки мали свіжі сліди кріплення машини під час ймовірного перевезення на спеціальному трейлері.

Також на місці злочину було знайдено залишки харчових продуктів, питної води, медикаментів, одягу, особистих речей бойовиків, інших предметів, вироблених на території Російської Федерації.

З поміж інших речових доказів було знайдено «Блокнот командира 4 бойової машини 2 реактивної батареї», який містить численні робочі нотатки та цифрові розрахунки ведення вогню, що свідчить про ретельне планування операції.

Характер та походження предметів і речових доказів, знайдених на місці зухвалого злочину, дає підстави вважати, що до складу терористичних угрупувань, які діють на території Донецької та Луганської областей входять добре підготовлені та оснащені усім необхідним диверсанти сусідньої держави, а також військовослужбовці спецпідрозділів російської армії. Про це свідчить наявність на знайденому документі печатки «Для пакетів», що вказує на одну із військових частин, що може належати збройним силам Російської Федерації.