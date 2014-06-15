Підбитий бойовиками Мі-24 евакуювали та обіцяють полагодити

14 червня українські військові у ході проведення заходів антитерористичної операції евакуювали вертоліт бригади армійської авіації Мі-24, який минулого тижня здійснив вимушену посадку після обстрілу терористами.

Після огляду вертольоту стало зрозуміло, що постріл з ПЗРК влучив у верхню частину машини, пошкодивши двигун та лопаті. Як стверджують війcькові авіатори, вже приблизно через тиждень ця гвинтокрила машина повернеться до строю.

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Минулого тижня вертоліт Мі-24 здійснив вимушену посадку у полі між українським блокпостом та позиціями бойовиків неподалік Семеновки, що у передмісті Слов’янська. Екіпаж вертольоту одразу евакуювали українські військові, а ось гвинтокрилу машину довелося залишити. Весь цей час її охороняв один з визначених підрозділів. Кілька днів тривала підготовка до проведення евакуації. 13 червня під час висування до місця вимушеної посадки, колонна українських військових, у якої був важкий кран для евакуації, попала у засідку та була обстріляна. Під час бою було поранено сім військовослужбовців. Особливо жорстко обстрілювали кран, що свідчить про заздалегідь підготовлену засідку.

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Під час підйому вертольоту з поля на дорогу, терористи розпочали мінометний обстріл. За професійної вогневої протидії противнику Мі-24 було евакуйовано.