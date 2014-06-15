Генерала Генштабу відсторонили від виконання обов'язків

Про це "Українській правді" повідомило поінформоване джерело. Відставка була затверджена вранці 15 червня. За даними джерела, доручення про відсторонення Олександра Шутова надійшло безпосередньо з адміністрації президента, точна причина і формулювання поки неясні.

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Також джерело зазначило, що доручення надійшло після того як з'ясувалося, що Олександр Шутов знаходиться в родинних зв'язках з колишнім міністром оборони Павлом Лебедєвим (син генерал-майора деякий час перебував у шлюбі з донькою Павла Лебедєва).