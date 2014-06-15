Генерала Генштабу відсторонили від виконання обов'язків
16:16, 15 червня 2014Військо
0 0
Начальник Головного оперативного управління Генштабу, генерал-майор Олександр Шутов відсторонений від займаної посади.
З адміністрації президента прийшло розпорядження про усунення / фото УНІАН
Про це "Українській правді" повідомило поінформоване джерело. Відставка була затверджена вранці 15 червня. За даними джерела, доручення про відсторонення Олександра Шутова надійшло безпосередньо з адміністрації президента, точна причина і формулювання поки неясні.
Читайте такожВ Міноборони спростовують інфомацію про преміювання Генштабу на суму 9,6 мільйона
Також джерело зазначило, що доручення надійшло після того як з'ясувалося, що Олександр Шутов знаходиться в родинних зв'язках з колишнім міністром оборони Павлом Лебедєвим (син генерал-майора деякий час перебував у шлюбі з донькою Павла Лебедєва).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter