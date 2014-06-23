У медслужбі розповіли про військовий 100-ліжковий польовий госпіталь

Як розповів підполковник медичної служби Петро Гринько, особовий склад здійснив 50-кілометровий марш на військовій техніці, провів інженерне облаштування базового табору та розгорнув 100-ліжковий медичний заклад.

"Наш шпиталь є спеціалізованим багатопрофільним лікувальним закладом. Одним із основних завдань є надання першої лікарської кваліфікованої та невідкладної спеціалізованої медичної допомоги пораненим бійцям та терапевтичним хворим, мирному місцевому населенню, які постраждали внаслідок бойових дій", - повідомив офіцер медслужби.

Для повноцінного функціонування польового військово-медичного закладу всі відділення - сортувально-евакуаційне, хірургічне, госпітальне, анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії - оснащені всім необхідним, зокрема, й лікувально-діагностичним обладнанням. За потреби спеціалізовану допомогу готові надати нейрохірург, уролог, офтальмолог, отоларинголог, стоматолог та інші спеціалісти. Наявне й устаткування для флюорографічного та ультразвукового обстеження. Важливими складовими безперебійного функціонування є клінічна та санітарно-епідеміологічна лабораторії, а також підрозділи забезпечення. Саме вони забезпечуватимуть безперебійну роботу польової медичної установи - стерилізуватимуть увесь перев’язувальний матеріал та інструментарій, забезпечуватимуть охорону й оборону визначеної території та функціонування господарчого блоку. Аби працювати в автономному режимі, всі структурні елементи забезпечують автономні джерела енергопостачання.

Особовий склад мобільного госпіталю чітко усвідомлює важливість завдань, які доведеться виконувати у майбутньому, тому медичний склад бригад посилено лікарями вищої та першої кваліфікаційної категорій, високопрофесійним середнім медичним персоналом зі значним практичним досвідом у виконанні обов’язків у польових умовах.