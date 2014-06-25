Бронежилети військових не бере ані пістолет Макарова, ані АК-74 - Міноборони

Вчора, 24 червня, на стрільбищі однієї з військових частин Збройних Сил України, дислокованої у селищі Данилівка Київської області, відбувся виїзний брифінг для представників засобів масової інформації з метою наочної демонстрації можливостей засобів індивідуального захисту, які закуповує Міністерство оборони України для військовослужбовців ЗС України.

Під час демонстрації відбувся тестовий відстріл з пістолета Макарова та автомата Калашникова зразків індивідуального захисту — бронежилетів 4 класу захисту, які закуповуються у офіційного переможця тендеру — науково-виробничого підприємства «ТЕМП-3000».

Представник компанії-виробника Микола Стельмах повідомив, що пластини 4 класу захисту, які встановлені у бронежилети є продуктом українського виробництва, так само як і тканина чохла, а за кордоном закуповується лише кевлар і нитка.

Військовослужбовець пострілами з автомата та пістолета наочно продемонстрував якість та надійність пластин бронежилету «Корсар М3-4».

Тимчасово виконуючий обов’язки заступника директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України полковник Олександр Данильчик розповів, що 13 травня цього року, коли проходила процедура щодо закупівлі бронежилетів, участь у тендері брали п’ять фірм, а не одна, як зараз стверджують, в тому числі й фірма, яка подала скаргу в Антимонопольний комітет.

"За результатами проведених переговорів було акцептовано пропозицію ТОВ ТЕМП-3000, оскільки у них — найякісніший сертифікований товар і найбільш прийнятна ціна — 4 200 грн. При цьому фірма, яка подала скаргу, свій зразок виробу не надавала взагалі, а ціну на виріб встановила 17 700 грн", — підкреслив офіцер.

Він також повідомив, що 26 червня буде укладено договір на закупівлю 10 000 кевларових шоломів.