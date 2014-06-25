Рівненські ремонтники відновлюють артилерійське та зенітне озброєння

Як розповіла майстер ремонтного цеху Людмила Дриганець, її колектив отримав завдання поставити до строю майже 50 одиниць озброєння і військової техніки. Серед них — зенітні установки ЗУ-23, міномети 2Б9 «Васільок», 152мм гармати-гаубиці Д-20 тощо.

"Відновлення однієї зенітної установки триває до 5 днів. Ми отримали для ремонту майже 20 ЗУ-23, і за короткий період відправили до військових частин майже 10 одиниць. Відновлення решти вже на завершальному етапі. Хочемо, щоб наші хлопці були добре спорядженими і озброєними, щоб після виконання своєї місії повернулися додому живими і неушкодженими. Тому наші ремонтники з озброєнням працюють особливо прискіпливо", - додала Людмила Дриганець

Також у військовій частині ремонтують і обслуговують стрілецьку зброю, яка надходить із військових частин.

"Ми проводимо повний цикл обслуговування, зокрема, розбирання, чистку, заміну несправних деталей, фарбування. За один день встигаємо зробити та законсервувати для відправки до військових частин 50 одиниць. Точно знаємо, що після нашої роботи ця зброя не підведе, а отже врятує життя українського солдата", - відзначив майстер цеху Дмитро Конько.

Якщо ремонту щось не підлягає, або потрібно поповнити арсенал військових підрозділів, то зі сховищ частини знімають зі зберігання необхідну кількість одиниць. Так, за словами командира військової частини підполковника Олександра С., до районів виконання завдань направлено понад 50 000 одиниць стрілецької зброї різної номенклатури.

"Також ми евакуйовуємо з місцевих складів те, що небезпечно зараз зберігати в нестабільному регіоні. Мета нашої військової частини - створити передумови для якісного виконання завдань бойовими частинами. Щоб техніка не підводила і зброя стріляла справно. І ми з цим справляємося", - уточнив підполковник Олександр С.