Армії виділили майже 200 тисяч літрів бензину з держрезерву

На Вінниччині склад пального Центру матеріально-технічного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України отримав з держрезерву майже 200 тисяч літрів бензину марки А80.

Як повідомили в командуванні частини, за останні п’ять років це перше таке надходження.

"Цього року інтенсивно проводилася видача пального. Пально-мастильними матеріалами для виконання завдань за призначенням забезпечувалися як частини Повітряних Сил, так і Сухопутних військ Збройних Сил України. Зараз триває процес поповнення запасів пально-мастильних матеріалів з держрезерву. Передбачається, що до встановлених норм будуть поповнені запаси автомобільного бензину, дизельного пального, авіаційного гасу, мастил різного ґатунку", — зазначив начальник складу пального підполковник Руслан Шевчук.

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За словами заступника командира частини по роботі з особовим складом підполковника Олександра Поліщука, з початку року в рамках благодійної допомоги на склад надійшло ще майже 100 тонн дизпалива та автомобільного пального.

"Зрозуміло, що без належного забезпечення пально-мастильними матеріалами неможливо виконати ті завдання, що стоять перед підрозділами Збройних Сил України. Приємно, що це розуміють і представники громадськості та комерційних структур, які надали свою посильну допомогу", — висловив подяку благодійникам офіцер.