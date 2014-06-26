Військовики відновлюють пошкоджену в зоні АТО техніку

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

На даний час військовослужбовці ремонтної роти бронетанкової техніки проводять ремонт та відновлення БМП-2 та озброєння, яке було виведено з ладу під час проведення АТО.

В свою чергу, особовий склад ремонтної роти ракетно-артилерійського озброєння здійснює поточний ремонт та технічне обслуговування гармат.

На пункті опосвідчення балонів продовжуються роботи щодо опосвідчення та заряджання повітряних балонів, балонів ППО та вогнегасників ОУ-2.

"Цьогоріч, завдяки високому рівню професійних знань та практичній підготовці силами батальйону відновлено більш як 300 одиниць автомобільної та бронетанкової техніки, заряджено та опосвідчено 132 шт. повітряних балонів та 238 балонів ППО", - зазначили під час брифінгу заступник начальника Центрального протитанкового управління ЗС України полковник Олег Слизький та командир батальйону підполковник Анатолій Онофрійчук.

На ремонт бойової машини піхоти військові ремонтники витрачають декілька днів, лагодять техніку, яка у несправному стані у зв’язку із різноманітними поломками або ж була пошкоджена під час боїв АТО. Ремонту підлягають агрегати двигуна, системи охолодження.

"В районі проведення АТО ми ремонтуємо та відновлюємо різні зразки автомобільної та бронетанкової техніки, яка отримала ураження в ході бою, ушкодження при наїздах на штучно створені та замасковані перешкоди", -розповів командир ремонтної роти батальйону капітан Андрій Савчук.