За особистий героїзм військовослужбовці ЗС України нагороджені орденами «За мужність» III ступеня
29 червня на території 95 окремої аеромобільної бригади, що в м. Житомир, представники керівництва області, Сухопутних військ, Високомобільних десантних військ ЗС України вручили державні нагороди військовослужбовцям, які отримали поранення під час бойових дій на сході України, а також родичам військовослужбовців, які віддали своє життя за незалежність.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міноборони.
Орденами «За мужність» III ступеня посмертно були нагороджені військовослужбовці 95 аеромобільної та 30 механізованої окремих бригад: майор Вадим Заброцький, сержант Сергій Ярошенко та солдат Олександр Ковальчук.Читайте такожЗвання Героя України посмертно присвоєно офіцерам-учасникам АТО Сенюку, Могилку і Кульчицькому
За особисту мужність, героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності орденами «За мужність» III ступеня нагороджено військовослужбовців служби за контрактом старшину Віктора Дмітрієва, старших солдатів Андрія Мулика і Павла Хоменка. Нині вони проходять лікування та реабілітацію у госпіталі. Як наголосили десантники, найголовніше для них — якнайшвидше пройти курс лікування і знову в «стрій» — до своїх побратимів на передову.
Військовослужбовці під час зустрічі з представниками ЗМІ розповіли, що підтримують зв’язок з товаришами по-зброї. Запевняють, що проблем із захисним спорядженням у особового складу їх підрозділів не має.