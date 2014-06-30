Учора терористи здійснили кілька нападів на українських військових

Про це повідомляє прес- служба Міноборони.

Близько 00.30, поблизу населеного пункту Кремінна, бойовики з лісової зони відкрили вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї по одному з блокпостів Збройних Сил України. Згодом на допомогу бойовикам під’їхав ще один легковик. Українські військові відкрили вогонь у відповідь із зенітної установки ЗУ-23. Атаку було відбито. Втрат серед українських військових немає.

Також вночі бойовики з мінометів обстрілювали аеродром у Краматорську, блокпости українських військових поблизу міста Слов’янськ, населених пунктів Макарів, Авдіївка та на горі Карачун. У відповідь українські військові давали "гідну відсіч" бойовикам, повідомляє Міноборони.