Дію режиму одностороннього припинення вогню зупинено
10:15, 01 липня 2014Військо
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Президент України — Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко за підсумками засідання Ради Національної Безпеки і Оборони України прийняв рішення зупинити дію режиму одностороннього припинення вогню на Донбасі який діяв з 20 червня та був продовжений до 22.00 30 червня.
Петро Порошенко / Фото: УНИАН
Відповідно до рішення Верховного Головнокомандувача активні дії в зоні АТО відновлено. Сьогодні зранку аби зірвати очевидну загрозу чергових нападів терористичних банд на цивільні об’єкти та підрозділи сил АТО по місцям зосередження бойовиків визначені підрозділи Збройних Сил України нанесли удари з повітря та землі.
Таким чином зірвано плани терористів щодо ескалації збройного протистояння та ліквідовано на поточний момент загрозу втрат серед мирного населення та українських військовослужбовців.
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