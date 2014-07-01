Дію режиму одностороннього припинення вогню зупинено

Відповідно до рішення Верховного Головнокомандувача активні дії в зоні АТО відновлено. Сьогодні зранку аби зірвати очевидну загрозу чергових нападів терористичних банд на цивільні об’єкти та підрозділи сил АТО по місцям зосередження бойовиків визначені підрозділи Збройних Сил України нанесли удари з повітря та землі.

Таким чином зірвано плани терористів щодо ескалації збройного протистояння та ліквідовано на поточний момент загрозу втрат серед мирного населення та українських військовослужбовців.