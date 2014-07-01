На ремонт військових літаків виділено майже 70 мільйонів гривень

Одна з частин Повітряних сил ЗС України (дислокована у Вінниці) протягом червня уклала низку угод на ремонт та постачання техніки на 70,11 млн грн. Найбільші суми виділено на ремонт літаків. Про це повідомляється у "Віснику державних закупівель", передає 5 канал.

Зокрема, зазначено, що ДП "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод" отримає 19,04 млн грн. на проведення першого ремонту винищувача МіГ-29.

Також ДП "Запорізький державний авіаційний ремонтний завод "МіГремонт" отримає 31,51 млн грн. за середній ремонт двох винищувачів Су-27. Та ще 0,46 млн грн. коштуватиме продовження міжремонтного строку служби чотирьох літаків Су-27. Цей же завод отримає 0,58 млн грн. за відновлювальні роботи на штурмовику Су-25.

Окрім цього, казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра" отримає 9,06 млн грн. за радіолокаційні вироби, ДП "Луцький ремонтний завод "Мотор" – 7,94 млн грн. за капремонт двох авіадвигунів РД-33.