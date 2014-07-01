Поранений офіцер-десантник отримав орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

Державну нагороду офіцер отримав за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі та незламність духу під час виконання завдань антитерористичної операції на сході країни. Слід зауважити, що Олег Бутніцький отримав не тільки державну нагороду, йому також було присвоєне чергове офіцерське звання "майор" достроково, говориться в повідомленні Міністерства оборони.

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Наразі офіцер лікується від важкого поранення у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону. Полковник Віктор Копачинський побажав йому швидшого одужання, якісної реабілітації після поранення та повернення у лави збройних сил. "Такі мужні та самовіддані офіцери нам вкрай потрібні, за ними майбутнє збройних сил України", - зазначив командир окремої аеромобільної бригади.

У свою чергу майор Олег Бутніцький подякував за теплі слова на свою адресу і запевнив, що настрій в нього бойовий, і після реабілітації він готовий продовжити військову службу.