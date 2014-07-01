Батальйон територіальної оборони Львівської області відправляють в зону АТО

Батальйон територіальної оборони Львівської області відправляється в зону антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні, 1 липня, під час екстреного засідання з питань матеріально-технічного забезпечення 3-го батальйону територіальної оборони Львівської області, що відбулось під керівництвом першого заступника голови Львівської облдержадміністрації Йосифа Ситника.

Читайте такожБатальйон територіальної оборони Хмельницької області відправляється для укріплення тилів держави

Під час засідання обговорили ефективність використання виділених на потреби батальйону коштів - 1 млн грн з обласного бюджету Львівщини, а також наголошувалося на тому, що «перед відправкою у зону АТО 3-й батальйон територіальної оборони Львівської області необхідно укомплектувати засобами захисту».

Як зазначив присутній на засіданні військовий комісар, бійці 3-го батальйону не забезпечені засобами захисту – бронежилетами та касками. В табелі штату 3-го БТО не було передбачено такого технічного забезпечення, адже цей батальйон було створено для виконання завдань на території Львівської області. На сьогодні батальйон отримав нові завдання від керівництва держави, але ще повністю не укомплектований матеріально-технічними засобами.

Читайте такожКерівники Вінницької області відвідали поранених під час АТО

Відтак, наголошувалося на засіданні, Львівська обласна державна адміністрація спільно із Львівською обласною радою, військовими комісаріатами всіх рівнів, військовим керівництвом батальйону кооперують свої зусилля задля забезпечення 3-го БТО усіма необхідними матеріально-технічними засобами.