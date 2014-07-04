Україна незабаром візьме на озброєння новий БТР «Дозор-Б»

Державний концерн «Укроборонпром» провів ходові і вогневі випробування легкого бронетранспортера «Дозор-Б» у рамках підготовки до початку його серійного виробництва і приймання на озброєння підрозділами Збройних сил і Національної гвардії України. Про це повідомила прес-служба «Укроборонпрому».

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«Результати підтвердили передбачені технічні характеристики машини», - йдеться у повідомленні.

За словами керівника відділу випробувань «Харківського конструкторського бюро з машинобудування ім. Морозова» Олександра Каторгіна, які наводить прес-служба, машина споживає мінімум втричі менше пального, ніж середній бронетранспортер типу БТР-80, і при цьому перевозить таку саму кількість людей. Її вартість і експлуатаційні витрати у кілька разів нижче порівняно з БТР-80 або його аналогами.

«Бронемашина, враховуючи високу прохідність, надійність і економічність, розширить можливості підрозділів Національної гвардії в рамках антитерористичної операції», - сказав Каторгін.

Також він висловив упевненість, що «Дозор-Б» має значні експортні перспективи, оскільки техніка такого класу перебуває на озброєнні армій багатьох країн світу.

Як повідомляв УНІАН, державний концерн «Укроборонпром» передасть Збройним силам України і Національній гвардії 200 броньованих машин "Дозор-Б", у травні «Укроборонпром» почав передачу Нацгвардії бронетранспортерів БТР-4 на суму близько 400 млн грн.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування і управління суб'єктами господарювання державного сектора економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації і утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки і боєприпасів і беруть участь у військово-технічній співпраці. До складу концерну входять 134 підприємства ОПК України.