Терористи ведуть "мінну війну" з застосуванням протипіхотних мін - ЗСУ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.

Як сказано в повідомленні, у зв’язку з цим гостро повстала загроза життю мирних жителів та забезпеченню звільнених районів усім необхідним.

"Мінуючи шляхи залізничних та автомобільних сполучень, терористи мають на меті порушити постачання гуманітарних вантажів, які доставляють підрозділи сил АТО для мешканців вивільнених міст Донецької та Луганської областей", - заявляють в Міноборони.

В армії повідомляють, що відступаючи, терористи намагаються замінувати не лише дорожні шляхи, а й об’єкти інфраструктури та життєзабезпечення міст та сіл, які опинилися в районі антитерористичної операції.

Читайте такожЗі Слов'янська вивезли дві вантажівки боєприпасів і вибухівку часів Другої світової війни - РНБОКрім того, терористи активно використовують заборонені міжнародним законодавством протипіхотні міни всупереч Конвенції про заборону протипіхотних мін (Оттава, 1997 р.).

При цьому бойовики мінують об’єкти абсолютно не заважаючи на той факт, що ймовірною жертвою можуть стати цивільні люди і навіть діти.

Нагадаємо, вчора, 6 липня, у Миколаївці знайдена 1 тонна тротилу та боєприпаси. Також військовими саперами виявлено та знешкоджено 3 протипіхотні осколкові міни МОН-100 та 3 протитанкові міни.

29 червня, коли діяв оголошений Президентом України режим перемир’я у зоні АТО, під час несення служби на блокпосту поблизу м. Амвросіївка, Донецької області, внаслідок вибуху саморобного вибухового пристрою (розтяжки), встановленого терористами, отримали поранення троє військовослужбовців-контрактників.

Читайте такожНацгвардія захопила арсенал терористів: зброю російського виробництва30 червня, коли режим перемир’я ще тривав, група однієї з військових частин виконувала завдання щодо розвідки поблизу смт Піскуновка, Донецької області, де на перехресті ґрунтових доріг було помічено протитанкову міну, яка виявилися одночасно ще й приманкою. Під час зупинки українських військовослужбовців терористи почали обстріл зі сторони поля, засіяного соняшником, використовуючи стрілецьку зброю та гранатомети. У відповідь терористи отримали гідну відсіч.

Учора, 7 липня, приблизно о 13.00 в районі населеного пункту Новобахмутівка терористи підірвали залізничний міст, що проходить над дорогою Слов’янськ-Донецьк-Маріуполь. Унаслідок диверсії, прольоти моста обвалилися на автодорожнє полотно. У момент вибуху на залізничній колії перебував вантажний поїзд.

Днями в селі Трьохізбенка, Слов’яносербського району, Луганської області, терористи підірвали стратегічний міст через річку Сіверський Донець. Без продуктів залишилися тисячі людей.

Довідка. Оттавська конвенція вводить повну заборону на виробництво, використання і накопичення протипіхотних мін. Однак багато держав (включаючи Росію і КНР) досі не підписали її.