За добу терористи здійснили десять обстрілів сил АТО - Міноборони

Терористи вчора вели бойові дії з використанням важкого озброєння та бронетехніки. Найбільш складна обстановка зберігається в районах н. п. Донецьк, Горлівка, Сніжне, Луганськ, Сєверодонецьк, Антрацит, Краснодон, повідомляє прес-служба Міноборони.

У звільнених містах та населених пунктах відмічається високий рівень криміногенної обстановки, якій сприяє велика кількість зброї та боєприпасів залишених терористами.

Впродовж доби бойовики мінували автомобільні та ґрунтові дороги, якими можуть пересуватися підрозділи сил АТО. Терористи свідомо та підступно продовжують проводити провокаційні акції, обстрілюють мирних мешканців, руйнують об’єкти інфраструктури та звинувачують у цьому українських військових.

Читайте такожЗа добу у зоні АТО загинуло 3 військовослужбовці, 27 - пораненіТак, 9 липня з 21.00 до 22.00 бойовики здійснили обстріл зі стрілецької зброї блокпосту в районі н.п. Соболівка, мінометний обстріл та обстріл зі стрілецької зброї (ПКМ, СВД) блокпосту в напрямку н.п. Довжанський зі сторони села Бірюково.

Близько опівночі в районі населеного пункту Муратово, авто сил АТО потрапило в засідку та було обстріляно терористами з кулемета машини «Урал».

Пізніше бойовики здійснили обстріл з АГС-17 та стрілецької зброї одного з блокпостів сил АТО на Луганщині. У відповідь українськими військовослужбовцями відкрито вогонь у відповідь з мінометів та стрілецької зброї. Під час бою в полон було взято одного бойовика. Також терористами здійснено обстріл одного з блокпостів в районі населеного пункту Металіст.

О 01.00 під час проведення спеціальних дій в районі Сіверськ піхотинці вступили у вогневий контакт з бойовиками. В результаті бою знищено 2 мінометних розрахунки та зруйновані фортифікаційні споруди терористів.

Загалом протягом доби бойовиками здійснено десять обстрілів блокпостів та позицій підрозділів ЗС України. У відповідь терористи отримують гідну відсіч.

Основні зусилля сил АТО зосереджені на знищенні осередків і блокпостів бойовиків, відновленні контролю над державним кордоном та надійній ізоляції зони конфлікту.