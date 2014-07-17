Колектив ВМКЦ Південного регіону продовжує надавати медичну допомогу військовослужбовцям

Про це під час інформаційного заходу за участю представників центральних і регіональних ЗМІ повідомив заступник начальника Центру з медичної частини полковник медичної служби Юрій Сахно.

За його словами, з зони АТО до Одеси постраждалих воїнів переважно доставляють з мінно-вибуховими, осколковими та вогнепальними кульовими пораненнями кінцівок та черепно-мозковими травмами.

— В нашій медичній установі створені всі умови для надання захисникам Вітчизни висококваліфікованої медичної допомоги. А роблять це досвідчені лікарі, за плечима яких досвід участі в різних локальних конфліктах та у війні в Афганістані, — розповів полковник медичної служби Юрій Сахно.

Він також поінформував, що головне завдання медперсоналу Центру полягає в тому, аби не просто вилікувати пацієнтів, а й зробити все можливе для того, щоб після проходження курсу реабілітації військові повернулися до строю.

— Станом на сьогодні з відділень медичної установи вже виписано понад 40 воїнів АТО, з них лише троє в подальшому не матимуть можливості проходити службу за станом здоров’я. А загалом нині на лікуванні в Центрі перебуває понад 70 поранених військових, з них двоє — у важкому стані, — підкреслив заступник начальника ВМКЦ Південного регіону з медичної частини.

Щодо стану лікувально-діагностичної бази, то, за словами полковника медслужби Юрія Сахна, Центр оснащено необхідною апаратурою та інструментарієм.

Військовий медик також зазначив, що досить суттєву допомогу надають пораненим солдатам спеціалісти мобільного госпіталю, сформованого на базі ВМКЦ Південного регіону.

— Перебуваючи понад півтора місяця поблизу зони АТО, вони першими вступають у двобій за життя наших хлопців. І за їхню самовіддану працю їм велика подяка, — наголосив полковник медслужби Юрій Сахно.

Своєю чергою головний хірург ВМКЦ Південного регіону заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор полковник медслужби Михайло Каштальян поінформував представників мас-медіа про те, що психологічно хлопці дуже стійко переносять поранення.

— Наш колектив виявився готовим до такого серйозного випробування. І ми, лікарі, робимо все можливе, щоб воїни якнайшвидше відновилися від пережитого жахіття не лише у фізичному, а й психологічному сенсі. Поранення у них бувають різні. Ось, наприклад, у одного солдата куля зупинилася на відстані 1 мм від серця. Ми її, підступну, витягнули. Хлопець відновився та всім смертям на зло залишився живим. Це наше головне завдання — врятовувати життя солдатам, — підсумував полковник медслужби Михайло Каштальян.