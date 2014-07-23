У Ліберію вирушив черговий український контингент

Про це повідомили УНІАН у регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України (м. Львів).

Як зазначив командир загону полковник Петро Пліс „сформований вертолітний загін повністю готовий до виконання завдань за призначенням та з честю виконає почесну миротворчу місію”.

„Відзначимо, що, незважаючи на напружену ситуацію в державі, Україна залишається повноправним учасником міжнародних миротворчих програм і виконує усі пункти міжнародних домовленостей і зобов'язань щодо участі підрозділів Збройних сил України у проведенні такого роду операцій”, - зазначається у повідомленні медіа-центру.

Довідка УНІАН. 56-й окремий вертолітний загін ЗС України виконує завдання у складі Місії ООН у Ліберії з січня 2004 року. Загальна чисельність загону — 275 військовослужбовців. На озброєнні загону перебувають 8 вертольотів Мі-8 та 3 вертольоти Мі-24.

Серед основних завдань Місії ООН у Ліберії, що виконують українські авіатори – перевезення персоналу Місії та високоповажних осіб, перевезення вантажів, медичне транспортування, евакуація поранених, польоти спостереження, повітряне супроводження переміщення військ.

Також українські миротворці задіюються в організації і проведенні пошуково-рятувальних операцій.