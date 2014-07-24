Більшість поранених військовослужбовців прибули з РФ в Україну

Лікарсько-сестринська бригада супроводження поранених українських військовослужбовців складалася з представників Військово-медичного клінічного центру «Головний військово-медичний госпіталь» з Києва.

Колектив Військово-медичного клінічного центру Південного регіону в Одесі зустрів та розмістив 16 військовослужбовців ЗС України та 2 військових Державної прикордонної служби України, надав пораненим необхідну допомогу після транспортування. Також цим бортом доставлено тіло українського військовослужбовця, який помер в російському госпіталі від отриманих поранень.

Поранені військовослужбовці мають кульові та осколочні поранення й знаходяться у профільних відділеннях де проходять медичний огляд. Про це під час брифінгу з представниками ЗМІ повідомив начальник Військово-медичного клінічного центру Південного регіону полковник медичної служби Володимир Майданюк.

За його словами за період проведення антитерористичної операції на Сході країни медики Військово-медичного клінічного центру Південного регіону надали допомогу близько 150 військовослужбовцям Збройних Сил та інших військових формувань України.

"З відділень цієї медичної установи вже виписано близько 60 воїнів АТО, які висловили бажання повернутися до своїх підрозділів. Нині на лікуванні в Центрі перебуває понад 70 поранених військових, - розповів начальник Центру. - Протягом півтора місяця спеціалістами нашого мобільного госпіталю, було надано висококваліфіковану медичну допомогу сотням поранених військовослужбовців, більшість з них була прооперована в польових умовах".

Полковник медичної служби Володимир Майданюк поінформував, що сьогодні Військово-медичний клінічний центр Південного регіону продовжує співпрацювати з багатьма медичними закладами міста Одеси. Цивільні лікарі і волонтери допомагають військовим медичним обладнанням і продуктами харчування.

Як раніше повідомив директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України полковник медичної служби Віталій Андронатій, з 16 липня цього року в Росії у трьох лікарнях знаходилися 22 українських військовослужбовця: 20 — в Гуківській лікарні, один — у Ростові-на-Дону і один — в Таганрозі. З них четверо — у важкому стані, один — у комі. Двоє українських військовослужбовців померли в російських госпіталях від отриманих поранень.

Станом на 24 липня в Росії залишається четверо українських військовослужбовців у важкому стані в реанімації. Керівництво Міністерства оборони України вживає заходів щодо направлення професійного медперсоналу на реанімаційно-операційному літаку Повітряних Сил Збройних Сил України Ан-26 «Віта» для якнайшвидшої евакуації поранених в Україну. Зокрема, налагоджена тісна взаємодія з консулом України в Ростові-на-Дону.